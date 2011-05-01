-YÜKÜMLÜLERDEN YÜKÜMLÜLÜK İHLALİ ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - Karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük yükümlülük denetimleri, özellikle aracı kurum ve leasing şirketlerinin yükümlülük ihlalinde bulunduğunu ortaya koydu. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2010 Faaliyet Raporuna göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuata göre geçen yıl 76 kuruluş ''yükümlülük uyum denetimine'', 46 kuruluş da ''yükümlülük ihlal incelemesine'' tabi tutuldu. Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörlerinin yürüttüğü yükümlülük uyum denetimleri, daha çok sermaye piyasası şirketleri nezdinde gerçekleştirildi. Denetimler de, daha çok kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, uyum görevlisi atanması, muhafaza ve ibraz konularında yoğunlaştı. MASAK, bu çerçevede geçen yıl 23 aracı kurum, 20 faktoring şirketi, 10 finansman şirketi, 7 portföy yönetim şirketi, 6 finansal kiralama şirketi ve 10 ikrazatçıyı yükümlülük uyum denetimine aldı. Bunların 65'inde denetim tamamlanırken, 11 kuruluşta uyum denetiminin devam ettiği belirtildi. Denetimi tamamlanan 65 yükümlüden 19'unun yükümlülük ihlalinde bulunduğu belirlenirken, ihlale rastlanılmayan yükümlü sayısı 46 olarak tespit edildi. Denetimlerde 3 finansal kiralama (leasing) şirketinin 3'ünün de yükümlülük ihlali yaptığı anlaşıldı. 23 sermaye piyasası aracı kurumunun da 14'ünde yükümlülük ihlali saptandı. İkrazatçılarda da 10 şirketin 2'sinin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği ortaya çıktı. Faktoring, finansman ve portföy yönetim şirketlerinde ise denetime alınan bütün kuruluşların yükümlülüklere uygun davrandığı belirlendi. -İHLAL DEĞERLENDİRMELERİ VE İNCELEMELERİ- MASAK, denetim elemanlarından gelen raporlar kapsamında geçen yıl 39'u banka, 2'si PTT şubesi, 1'i sigorta şirketi, 1'i aracı kurum, 1'i ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşan, 1'i iş makineleri ticaretiyle uğraşan yükümlü, 1'i de diğer alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişilik olmak üzere 46 kuruluşu ''yükümlülük ihlal değerlendirmesine'' tabi tuttu. Sözkonusu kuruluşların 75 fiilde yükümlülüklere aykırı davrandıkları anlaşıldı. 2010 yılında değerlendirmeler sonucunda ayrıntılı yükümlülük ihlal incelemesine alınan kuruluş sayısı da 41 oldu. Bunların 36'sını bankalar, 2'sini sigorta şirketi, 2'sini ikrazatçı, 1'ini de ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşan bir kuruluş oluşturdu. Ayrıntılı ihlal incelemesinde de 66 fiilde, yükümlülüklere aykırı davranıldığı gözlendi. -İDARİ PARA CEZALARI- MASAK, 2010 yılında yükümlülük uyum denetimleri ile yükümlülük ihlal incelemeleri sonucunda 16 banka, 5 sigorta şirketi ve 2 ikrazatçı ile iş makinaları ticaretiyle uğraşan 4 kuruluş için idari para cezası uyguladı. 12 ceza kuruluşa, 15 ceza da burada çalışan görevlilere kesildi. Para cezası ile cezalandırılan yükümlülüğe aykırı fiil sayısı 132 olarak belirlenirken, ceza tutarı da 1 milyon 452 bin 441 lira oldu. Bunun 1 milyon 341 bin 589 lirasını yükümlülere kesilen idari para cezaları, 110 bin 852 lirasını da görevlilere yazılan idari para cezaları meydana getirdi.