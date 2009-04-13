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Yüksel'in evindeki arama sona erdi

13 Nisan 2009 16:17

Ergenekon" soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in evinde yapılan arama sona erdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Prof. Dr Yüksel'in Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesindeki evinde başlatılan arama yaklaşık 5 saat sürdü.

Aramada, Prof. Dr. Yüksel'in bilgisayar CD'leri ve çeşitli dokümanlara el konuldu.

Ekipler, arama sonunda dosyaları koydukları çuvallarla evden ayrıldı.

Prof.Dr. Yüksel'in evde bulunan yeğeni Kerem Yüksel ise arama ile ilgili gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

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