Yükselen kur istihdamın üzerine kabus gibi çöktü

Dolar maliyeti artırdı

2009'un ocak ayında bir kişilik istihdam yaratmanın maliyeti imalat sanayiinde 239 bin lirayı bulurken, kurdaki yükselişle bu maliyet şubatta 255 bin liraya, martın ilk haftasında ise 264 bin liraya kadar yükseldi.Krizin en tehlikeli sonucu olarak görülen işsizliğin kur nedeniyle yeni bir ivme kazanması bekleniyor. Krizin en sert sonuçlarını gösterdiği 2008 yılının ekim ayından bu yana iç ve dış talepteki yetersizlik yüzünden istihdamı azaltan firmalar, bu kez kurun yarattığı maliyet baskısıyla karşı karşıya.Ocak 2009'dan 1.600'ler seviyesinden başlayarak martın ilk haftasının sonunda 1.800'lere kadar sıçrayan dolar kuru, sanayide istihdam maliyetlerini de ciddi biçimde yükseltti. Ocak ayında Hazine Müsteşarlığı'nın teşvikli yatırımları içeren verilerine göre imalat sanayiinde bir kişilik istihdam yaratmanın maliyeti ortalama 239 bin lirayı buluyordu.Ancak şubatta dolardaki artış bu maliyeti 20 bin lira daha artırarak 255 bin liraya çekti. Doların büyük bir yükseliş gösterdiği martın ilk haftasında ise bir kişilik istihdamın maliyeti 264 bin liraya kadar çıktı.Kurun istihdam yükü üzerine bu etkisi, yatırım maliyetlerini de etkiliyor. Üretimdeki maliyet artışında kurun yarattığı baskıyı Üretici Fiyatları Endeksi'nde (ÜFE) görmek mümkün. Tüketici fiyatlarının (TÜFE) iç talepteki yetersizlik nedeniyle önemli bir düşüş eğilimine girdiği kriz döneminde, üretici fiyatlarında artış eğilimi dikkati çekiyor. 2008'in son ayında TÜFE yüzde 0,41 oranında düşerken aynı ay üretici fiyatları rekor bir düşüş göstermiş ve yüzde - 3,54 olmuştu. Buna karşın 2009 yılının ilk ayında TÜFE 0,29 artarken ÜFE 0,23, ekonomik durgunluğun sonuçlarının iyice açığa çıktığı mart ayında ise TÜFE yüzde 0,34 azalırken, ÜFE tam tersine yüzde 1,17 artış gösterdi. Bu da sanayi üzerinde hem yatırım hem de üretim maliyetlerinin yükünün giderek ağırlaştığına işaret ediyor.

Yıllar Tarım dışı işsizlik Kur (Dolar/TL) 2001 12,4 1.480 2002 14,5 1.677 2003 16,7 1.432 2004 14,3 1.395 2005 13,6 1.350 2006 12,6 1.420 2007 12,6 1.170 2008 Eylül 13.3 1.237 Ekim 14.0 1.503 Kasım 15,4 1.573 Aralık 16* 1.513 2009 Ocak - 1.618 Şubat - 1.739 Mart - ** 1.800

* Beklenti

** Ayın ilk haftası doların çıktığı en üst seviye