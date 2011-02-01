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YÜKSELECEK HAKİMLER BELLİ OLDU ANKARA (A.A)

01 Şubat 2011 12:26

-YÜKSELECEK HAKİMLER BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinden Ağustos 2010 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunca yükseltilmelerine karar verilenlere ait sıra defteri Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci derecede mümtazen, tercihli ve yükselmeye layık olan adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimleri yer aldı.

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