Yüksel Yalova: Tlas okul arkadaşımdı, o zaman da yakışıklıydı

Türkiye’ye gelip iftarda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun konuğu olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’in eski sağ kolu General Manaf Tlas’ın, eski bakanlardan Yüksel Yalova’nın okul arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Yalova ile Tlas’ın yolları, 1981’de Fransa’nın film festivali ve turizmiyle ünlü Cannes kentinde kesişti. Yalova, Tlas’la olan arkadaşlığını şöyle anlattı:



'Fransızca öğreniyorduk'



“Tlas’ın Türkiye’ye geldiğini okuyunca, Cannes anılarımız gözümün önüne geldi. İkimiz de Cannes Uluslararası Kolej’de Fransızca dil eğitimi alıyorduk. Dünyanın birçok ülkesinden ünlü isimlerin çocukları da bu okuldaydı. O dönem üniversitedeydim, siyasete de meraklıyım.



'O zaman da yakışıklıydı'



Manaf 19-20 yaşında, bugün de olduğu gibi çok yakışıklı bir gençti. İkimiz de spora meraklıydık. Okulun voleybol takımında oynuyorduk. Yalan yok, birçok ünlü ailenin kızı Manaf’ın peşinden koşardı. O da yakışıklı olduğunun farkındaydı. Bir ay boyunca onunla kardeş gibiydik. Okulda yatılı okuyorduk, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Çok terbiyeli, temiz kalpli, yardımsever bir insandı. İkimiz de aynı coğrafyadan olduğumuz için kenetlenmiştik.



'Ben Manaf, bakan oğlu'



Türk olduğumu öğrenince hiç çekinmeden kendisini tanıttı ve Suriye Savunma Bakanı Mustafa Tlas’ın oğlu olduğunu söyledi. Okulda da çok başarılıydı. Ders bittikten sonra Cannes’ın o ünlü plajına iner, uzun yürüyüşler yapıp sohbet ederdik. Türkiye ve Suriye’nin Mezopotamya uygarlığının birer parçası olmasına çok büyük önem verir, ‘İkimiz de dünyanın en önemli büyük uygarlığının insanlarıyız’ derdi.



'Bir daha görüşemedik'



Bir aylık kurs sonunda birbirimize sarılarak ayrıldık. Doğulu insanlarız biz, gözümüz yaşardı. Aradan bunca zaman geçti bir daha görüşemedik. Hayat insanı nereden nereye getiriyor. Tlas’ın Türkiye’ye geldiğini duyunca çok sevindim. Aslında burada kalsaydı kendisiyle görüşmeyi çok arzu ederdim. Birçok ortak anımız var, onları paylaşırdık.