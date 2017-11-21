Yüksel Caddesi'ndeki 'İşimizi geri istiyoruz' eylemine polis müdahalesi: 7 gözaltı

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevi eylemi 259'uncu gününe girerken, Yüksel Caddesi'nde 378 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eylemine polis müdahalede bulundu. “Açlık grevinin 258’inci gününde Nuriye ve Semih işe geri alınsın” pankartı açan eylemcilerden 7'si gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansının haberine göre, Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen destekçiler, Konur Sokakta toplandı. Polis sokağı kalkanları ve gözaltı aracı ile kapatarak, eylemcilerin geçişine izin vermedi. Kalkanlar önünde açıklama yapmak isteyen eylemciler, “Açlık grevinin 258’inci gününde Nuriye Semih işe geri alınsın” yazılı pankart açtı.

Pankart açıldığı anda müdahale eden polis eylemcilerin pankartını yırttı. Kalkanları ile eylemcileri çevreleyen polis, 7 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.