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Yüksel Caddesi'nde 4 kişi gözaltına alındı

Kullanılan biber gazından çevredeki dükkanlar da etkilendi

26 Haziran 2017 23:37

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen kamu çalışanlarının ‘işimi geri istiyorum’ eyleminin 230’uncu gününde yapılmak istenen açıklamaya polis izin vermedi. Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Gazete DuvaR’dan Serkan Alan’ın haberine göre, kullanılan gaz ve plastik mermilerden dolayı çevre iş yerlerindeki kişiler de etkilendi.

Polisin müdahalesi sonucu ihraç edilen kamu çalışanları Nazan Bozkurt, Nazife Onay ve Trabzon’dan destek için gelen öğrenci Derya Dönmez gözaltına alındı. Soy ismi öğrenilemeyen Sultan isimli bir eylemci de gözaltına alınanlar arasında.

 

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