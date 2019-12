-YÜKSEL: "TOPLAM 17 KİŞİ ÖLDÜ" ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, OSTİM'deki patlamalarla ilgili olarak resmi olmayan açıklamalara itibar edilmemesini isteyerek, ''Ben Ankara Valisi olarak açıklamalarımı yerinde ve zamanında yapıyorum. Diğer yapılan bütün ifadeler yorumdan ibarettir, resmi bilgi değildir'' dedi. Yüksel, patlamalarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 17 olduğunu, halen bir kayıp bulunduğunu, hastanelerde tedavileri devam eden yaralı sayısının da 15 olduğunu bildirdi. Yüksel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretinin ardından, AA muhabirine, patlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yüksel, OSTİM'deki ilk patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, hastanelerde 10 yaralı kaldığını söyledi. Yaralılardan birinin Onkoloji Hastanesi'nde bulunduğunu ve durumunun ağır olduğunu belirten Yüksel, ''İkinci patlama diye bilinen İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlamada ise şu ana kadar hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10. Adli Tıp Kurumu'nda kimlik belirleme çalışmaları halen sürüyor. Gece boyunca adli tıptaki tüm birimler çalışmalarını sürdürdü. İvedik'teki patlamalardan da şu anda hastanelerde bulunan 5 yaralımız var. Bunlardan biri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalıyor. Onun durumunun biraz ağır olduğunu belirtmek gerek'' dedi. Olayın başlangıcından şu ana kadar Ankara Valiliği bünyesinde oluşturulan Kriz Merkezi'nin her iki bölgede de çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü anlatan Yüksel, ''Özellikle dün akşam 23.45 sıralarında İvedik'teki alanda tüm çalışmalar bitti. Yer bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen arkadaşlarımıza teslim edildi. Onlarda şimdi adli açıdan gerekli incelemelerini yapıyorlar'' ifadelerini kullandı. -''AÇIKLAMALARI DOĞRU VE YERİNDE YAPIYORUZ''- Bazı basın yayın organlarında ''kafaların karıştığı'' yönünde açıklamalar olduğunu anımsatan Yüksel, şöyle devam etti: ''Bu tür olaylarda, bu tür olağanüstü hallerde, o gün gerçekten Ankara son derece önemli olayları yaşadı. Bunlardan bir tanesi bütün illerden gelen bir yürüyüş grubu vardı. Hemen akabinde de bütün Türkiye'yi acılara gark eden iki tane olay yaşandı. Burada iki şeye dikkati çekmek gerek, yapılan açıklamaların hiç kimsenin kafasını karıştırmaması gerek. Sonuç itibariyle bu tür olaylarda yapılan açıklamalar yetkili yerler tarafından yapılması gerekiyor. Nitekim Ankara Valiliği bu konuda belli periyotlarla Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden çok net açıklamalar yaptık. Ancak benim görevim halkı telaş ve heyecana neden olabilecek açıklamalardan ziyade, devlet ağırlını taşıyan, doğruları ifade etmek... Açıklamaları doğru ve yerinde yapıyoruz, birincisi bu. İkincisi, henüz daha maalesef birinci patlamada Ahmet Özdemir adlı bir kardeşimizin halen enkazın altında kaldığı yakınları tarafından ifade edilmektedir. Biz bütün bunları çıkardıktan sonra oturup organize sanayi bölgelerindeki mevcut durumu hiç kuşku yok ki bütün yönleriyle elbette araştıracağız.'' Yüksel, Ahmet Özdemir dışında bir kayıp bulunmadığını da söyledi. İkinci patlamada ceset torbalarında bir kaç değişik organ bulunduğunu bildiren Yüksel, onların da Adli Tıp Kurumu'nda tespitlerinin yapıldığını kaydetti. Yüksel, bir kaç saat içerisinde OSTİM'deki alanı da ilgililerine teslim edeceklerini belirterek, şöyle konuştu: ''Yapılan açıklamaların organize sanayi bölgelerinde yürekleriyle çalışan binlerce, Türkiye'nin her yerinde OSB'lerde çalışan sanayiciler var. Bu ülkenin de onuru ve gururu olan sanayiler. Bu kazayı, meydana gelen olayları vesile kabul ederek, OSB'ler üzerinde tereddütler yaratmak, ne kişilere ne de bu ülkenin menfaatlerine hiç bir şey kazandırmaz. Benim en son bildiğim 260 civarında Türkiye'de OSB var. Şunu herkesin bilmesini isterim ki Türkiye'nin sanayi mantığında disiplinli sanayi dediğimiz OSB konusunda en doğru sistemlerden bir tanesidir. Bunların kendi yönetimleri var. Bu başarıların temeli de o. Dolayısıyla ülkenin sonuç aldığı sistemde, 'bana bağlı olsun', 'sana bağlı olsun' diye, çalışmalar devam ederken, bu tartışmaları yapmış olmak, hem acıları olan insanları hem de OSB'lerde yüksek vatan sevgisi ile hizmet yapan sanayide buluşan bütün girişimcileri de ciddi manada yaralayacağını değerlendiriyorum. Ben Ankara Valisi olarak açıklamalarımı yerinde ve zamanında yapıyorum. Diğer yapılan bütün ifadeler yorumdan ibarettir, resmi bilgi değildir.'' Yüksel, patlamalarda toplam 17 ölü ve 1 kayıp olduğunu da sözlerine ekledi. -HASTALARIN DURUMU- Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Bozkurt ise hastanelerinde bulunan 3 yaralının sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Bozkurt, 3 yaralının tedavilerinin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: ''Birinci patlamadan gelen bir hastamız; durumu ciddi, solunum cihazına bağlı olarak takip ediliyor. Vücudunda kırıklar, bununla beraber göğüs travması var. İkinci patlamadan gelen bir hastamızın da yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kafa travması var, geldiğinde acil olarak beyin cerrahisi tarafından ameliyata alındı, şu anda yoğun bakımda durumu ciddi, takibini devam ettiriyoruz. Üçüncü hastamız ise yine bir göğüs travması vardı. Gerekli müdahale yapıldı, şu an durumu iyi. Vücudunda çoklu kesileri ve yaralanmaları vardı, onları tedavi ettik. Bu hastamızın durumu nispeten iyi ama diğer iki hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Takibini yoğun bakımda devam ettiriyoruz.'' Bozkurt, daha öncede patlamalardan gelen 4 hastanın tedavilerinin yapılarak taburcu edildiğini sözlerine ekledi.