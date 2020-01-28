Yüksekova Belediyespor'un taraftar grubundan Elazığ'a yardım: Biz bu acıyı daha önce Van depreminde yaşadık

Hakkari’nin Yüksekova Belediyespor’un taraftar grubu, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım topladı.

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Yüksekova Belediyespor’un taraftar grubu, ilçede ev ev gezerek Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için gıda, giysi, ısıtıcı ve battaniye topladı.

Yardım toplayan taraftarlardan Azad Akgöl, “Biz Yüksekova halkı olarak acınızı ve üzüntünüzü paylaşmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki ne yaparsak yapalım az gelir. Biz bu acıyı daha önce Van depreminde yaşadık. Bizler Yüksekova gençleri olarak Elazığ’a gelip acınıza ortak olmaya, sizinle ağlayıp, sizinle üzülmeye ve sizinle üşümeye hiç şüphesiz hazırız. En yakın zamanda orda olacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.

Taraftarlardan Berdan Özdel ise, nerde bir yürek yanıyorsa orada tek yürek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, “İmkanlarımız kısıtlı olduğu için zamanında kardeşlerimizin yanında olamadık. Yüksekova gençleri olarak hiç şüphesiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçmiş olsun Allah yardımcınız olsun” diye konuştu.

Bu işe başladıklarında 6 kişi olduklarını dile getiren Özdel, “Mahalle mahalle dolaşıp dışarıda kalan kardeşlerimiz için battaniye, mont, kazak, ayakkabı ve yorgan toplamaya çalıştık. Allah Yüksekova halkından razı olsun. Hiçbir yerden elimizi boş çevirmediler” şeklinde konuştu. (İHA)