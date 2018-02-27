Yüksekova'dan Amerika'daki firmaya otantik kıyafet dikecekler

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinde 4 yıl bir konfeksiyonda işçi olarak çalışıp evlendikten sonra 7 yıl önce 3 çocuğu ve eşi ile birlikte memleketi Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinin Köprücük köyüne dönen Ercan Cankurtaran (40), Kaykamalığı aldığı bir makineyle başlayıp, köyüne atölye kurdu. Atölyesinde ürettiği eşofman, tişört ve penyeleri ilçesindeki konfeksiyonlara satan Cankurtaran\'a Amerika\'dan da müşteri çıktı. Cankurtaran, bundan sonra Amerika\'ya göndermek üzere otantik kıyafet dikecek.

Yüksekova\'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde eşi ile birlikte tekstil ürünleri diken Ercan Cankurtaran, gösterdiği başarıyla çevresi tarafından taktirle karşılanıyor. 11 yıl önce oturduğu ilçede iş bulamayan Cankurtaran, Edirne\'nin Uzunköprü ilçesine göç ederek burada yaşamaya başladı. Bir tekstil atölyesine girerek çalışmaya başlayan Cankurtaran, kısa sürede işi öğrenip kalfa oldu. Ardından da Sivas\'tan göç edip ilçeye yerleşen bir ailenin kızıyla tanışıp evlendi. Bir süre eşi ile birlikte bu atölyede çalışan Cankurtaran, atölye kurmak için de Uzunköprü Kaymakamlığı\'na giderek yardım istedi. Kaymakamlıktan bir makine desteği alan Cankurtaran, atölyesini ise dönemin kaymakamı Mahmet Aydın\'ın tavsiyesi üzerine Uzunköprü ilçesine değil, Yüksekova ilçesinin Köprücük köyüne kurdu.

Eşi Zeliha Cankurtaran ile birlikte 7 yıl önce memletine dönen Ercan Cankurtaran, tek katlı, toprak damllı eski bir ev kiralayarak atölyeye çevirdi ve eşi ile birlikte çalışmaya başladı. Kısa sürede işlerini büyüten Cankurtaran çifti, gelen talepleri karşılamak için işini büyüttü ve tek olan makina sayısını 20\'ye, çalışan sayısını ise 17\'ye çıkardı. Köprücük köyünde 7 yıldan bu yana eşofman, tişört ve penye üreten bunları da ilçedeki konfeksiyonlara satan Cankurtaran çifti, bir taraftan da işlerini büyütmek ve istihdam ettikleri eleman sayısını artırmak için yoğun bir çaba gösterdi. Cankurtaran çiftinin bu çabası duyulunca Amerika\'dan da müşteri çıktı.

Amerika\'da tekstil işleriyle uğraşyan bir firma Cankurtaran çifti ile irtibata geçerek kendileri için de otantik kıyafet üretmelerin istedi. Ercan ve eşi Zeliha Cankurtaran, Amerika\'daki firma için otantik kıyafet dikeceklerini, bu teklifin kendilerini heyecanlandırdığını, şimdiden de yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi. Otantik kıyafetlerin sayısı miktarı konusunda ise henüz kendilerine bir bilgi verilmediğini belirten Ercan Cankurtaran, \"Yaptığımız işler beğeniliyor. Bizim için büyük bir imkan olacak. 10-20 işçi alırız, Amerika\'dan gelen talep hem bizim için hem de çalışmak isteyenler için umut oldu. İç pazarda da çalışmak istiyoruz. İnsanlar gelsinler yaptığımız çalışmaları görsünler istiyoruz\" dedi.

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