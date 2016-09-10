Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na 13 ay sonra ilk uçak indi

Hakkâri Yüksekova'da 102 milyon lira harcanarak 5 yılda yapılan ve terör olayları nedeniyle sadece 72 gün hizmet verebilen Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na, 13 aylık aranın ardından seferler yeniden başladı.

Sadece 72 gün açık kalabilmişti

26 Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açılan ancak sadece 73 gün hizmet verebilen Selahaddin Eyyubi Havalimanı, terör olayları nedeniyle kapatılmıştı. Bu süreçte havalimanını 22 bin yolcu kullanmıştı.

102 milyon lira harcanmıştı

102 milyon lira harcanarak 5 yılda yapılan havalimanı inşaatı PKK tarafından çeşitli saldırılarla, işçilerin kaçırılması gibi eylemlerle engellenmeye çalışılmıştı. PKK'lılar, seferlerin durdurulduğu havalimanının terminal binasına 10 Ekim'de de uzun namlulu silahlarla saldırmıştı.

13 aylık aranın ardından

13 Mart - 20 Nisan arasında yürütülen "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" ile PKK'lıların Yüksekova'da kazdığı hendeklerin kapatılarak, mahallelerde kontrolün sağlanmasının ardından, Selahaddin Eyyubi Havalimanı da bugün yeniden hizmet vermeye başladı. Tam 13 aylık aranın ardından Türk Hava Yollarına ait yolcu uçağı alana indi. Yolcuların çoğu uçakla selfe çekerek fotoğraflarını sevdikleriyle paylaştı.

"190 kilometrelik Van yolundan kurtulacağız"

Uçakla gelen 89 yolcuyu karşılayan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Salih Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir aranın ardından ilk uçağın inmesinin sevinçle karşılandığını söyledi. Havalimanının 13 aydır uçuşlara kapalı olduğunu ifade eden Özdemir, "Artık 190 kilometrelik Van yolundan kurtulacağız. Çok mutluyum. Bundan daha güzel mutluluk olamaz" dedi.

Uçakla geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren yolculardan Fahri Atabay ise Van-Yüksekova yolundan kurtulduklarını belirterek, "Çok güzel bir şey. Van-Yüksekova yolu çekilmezdi. Bu çok güzel bir imkan. Tekrar açıldığı için teşekkür ediyoruz. İnşallah her şey daha güzel olur" diye konuştu.

Yolculardan Abdurrahim Uçar da uçakla ilçeye seyahat etmenin güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.