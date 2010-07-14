-YÜKSEKOVA'DAKİ SALDIRIDA TERÖR ŞÜPHESİ YÜKSEKOVA (A.A) - 14.07.2010 - Hakkari Valisi Muammer Türker, Yüksekova'da görevli bir uzman çavuşun silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili, ''Terör saldırısı olarak düşünüyoruz, inceleme yapıldıktan sonra netleşecek'' dedi. Bazı gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Yüksekova ilçesine gelen Vali Türker, uzman çavuş Yasin Ak'ın, sabah saatlerinde ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Türker, olayla ilgili elinde şu anda yeterli veri bulunmadığını belirterek, ''Terör saldırısı olarak düşünüyoruz. İnceleme yapıldıktan sonra netleşecek. Olay şu anda inceleme aşamasında. Bu nedenle net bir şey söyleme imkanımız yok'' dedi. Yüksekova'da sabah saatlerinde, Yüksekova 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Yasin Ak (33), Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir otelin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Uzman çavuş Ak'ın, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.