-YÜKSEKOVA'DAKİ İZİNSİZ GÖSTERİYE 4 GÖZALTI YÜKSEKOVA (A.A) - 06.05.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'izinsiz gösteri ve eylemleri yönlendirdiği' iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Yüksekova'da, Tunceli'deki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon bahanesiyle dün çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, ''izinsiz gösteri ve eylemleri yönlendirdiği, eylemlere silah ve malzeme temin ettiği'' iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise uzun namlulu silah, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna gönderilmek üzere hazırlandığı belirlenen çeşitli yaşam malzemeleri ve izinsiz gösterilerde kullanılan çok sayıda maske ele geçirildi. Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Yetkililer, bir kişinin yaşamını yitirdiği dünkü olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, silahı ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti. Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonu bahane eden bir grup, polise taş ve molototofkokteyli ile saldırmış, grup arasından açıldığı iddia edilen ateşte, bir binanın çatısında bulunan Übeydullah Durna (30), yaşamını yitirmişti.