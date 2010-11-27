-YÜKSEKOVA'DAKİ İZİNSİZ GÖSTERİDE BİR ÇOCUK YARALANDI YÜKSEKOVA (A.A) - 27.11.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümü bahanesiyle çıkan olaylar sırasında 12 yaşındaki bir çocuk, göstericilerin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümünü bahane ederek Yüksekova-Şemdinli karayoluna barikat kurup trafiğe kapatan gruba polisin müdahale etmesi üzerine ara sokaklara dağılan göstericiler, eylemlerine ara sokaklarda devam etti. Ara sokaklarda, pankart açan çoğunluğu çocuklardan oluşan göstericiler, olaylara müdahale eden polise molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı. Bu esnada 12 yaşındaki Erhan Bozkurt, göstericilerin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt'un, ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Van'a sevk edildiği bildirildi. Akşam saatlerine kadar devam eden olaylarda, 5 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.