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Yüksekova'daki gözaltılar ilçeyi karıştırdı

Olaylar ara sokaklarda yer yer devam ederken, caddedeki esnaf kepenk kapattı.

24 Eylül 2012 21:59

 

Yüksekova'da 3 gün önce bir polisin şehit edilmesinin ardından 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyete götürülmesi sırasında eylem yapan bir grup polise taş attı.
 
Yüksekova ’da 21 Eylül günü mesai bitiminin ardından bir alışveriş merkezinden çıktığı sırada PKK ’lılar tarafından şehit edilen polis İsmail Öztürkçü ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, bugün Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir iş yerinde olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 
 
Gözaltına alınan kişiler polis tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne götürülürken, caddede toplanan bir grup gözaltılara itiraz etti. Polisin göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su ile müdahalede bulunduğu gruptan polislere taş atıldı. 
 
Olaylar ara sokaklarda yer yer devam ederken, caddedeki esnaf kepenk kapattı. Gözaltına alınan 2 kişi ise zırhlı araca bindirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ’ne götürüldü. 

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