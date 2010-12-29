-YÜKSEKOVA'DA YİNE OLAYLAR YÜKSEKOVA (A.A) - 29.12.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir grup, Dargeçit'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonu bahane ederek izinsiz gösteri yaptı. Yüksekova ilçe merkezi Cengiz Topel Caddesi'nde yola barikat kurarak ateş yakan grup, polis ekiplerine ve banka ATM'lerine taşla saldırdı. Polisin basınçlı su ve biber gazıyla müdahalede bulunduğu grup, ara sokaklara dağıldı. Bir süre sonra Yüksekova-Şemdinli karayolunda yeniden bir araya gelerek yolu ulaşıma kapatan grup, polisin müdahalesiyle tekrar dağıtıldı. Olayların ardından Cengiz Topel Caddesi'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Üzeyir Aziz Özeren, olaylarla ilgili bilgi aldı. İlçedeki olaylar nedeniyle esnaf kepenk kapattı.