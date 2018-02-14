Yüksekova'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, üzerinde 4,52 gram eroin ele geçirilen kişi, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişiyi takibe aldı. Takip sonucu, ilçe merkezinde durdurulan şüphelinin yapılan üst aramasında 4,52 gram eroin ile uyuşturucu satışında elde ettiği 100 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheli tutuklanırken, konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.



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