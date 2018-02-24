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Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Yüksekova'da polisin 2 ayrı eve düzenlediği operasyonda 7 kilo 380 gram metamfetamin, 65 gram afyon sakızı ile 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi

24 Şubat 2018 21:59

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Yüksekova\'da polisin 2 ayrı eve düzenlediği operasyonda 7 kilo 380 gram metamfetamin, 65 gram afyon sakızı ile 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce \'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti\' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, bugün Yüksekova ilçesinde ikamet eden 2 kişinin evlerinde yapılan aramada, 7 kilo 380 gram metamfetamin, 65 gram afyon sakızı, 2 av tüfeği, 1 tabanca ve 12 adet 9 mm çapında fişek ele geçirilmiştir. Şüpheli kişiler gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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