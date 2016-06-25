Yüksekova'daki operasyonlarda yüzlerce hayvan öldü!

Hakkari’deki operasyonların canlılara verdiği zararın raporu açıklandı.

Operasyonlar sonrasında hayvanların durumuna ilişkin Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Yüksekova Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonuçlandı.



Yapılan aşılama, kısırlaştırma ve tedavi işlemleri sırasında elde edilen verilere göre; Yüksekova’da 13 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve ardından başlatılan operasyonlar sırasında yüzlerce hayvanın öldüğü, birçoğunun da hastalandığı tespit edildi.

ajanimo.com'un haberine göre; veteriner hekimler tarafından yapılan saha çalışması sonrasında başta Cumhuriyet, Güngör, Kuruköy, Orman ve Mezarlık mahallelerinde olmak üzere, çatışma bölgelerinde ana geçim kaynağı hayvancılık olan halkın da durumdan olumsuz etkilendiği tespit edildi. Ç

alışmada, mahalle sakinlerinin verdiği bilgilere göre yalnızca Kuruköy Mahallesi’nde çatışmalar öncesinde 3 bin 5 yüz civarında olan küçükbaş hayvan sayısının, gerek çatışmalar gerekse çatışmalı dönemde tedavi edilemeyen hastalıklar nedeniyle 2 bin 5 yüz civarına düştüğü tespit edildi. Bununla birlikte bölgede başta şap hastalığı olmak üzere birçok tehlikeli hastalığın bulunduğu belirlendi.

Hayvan barınakları ve yem depoları yıkıldı

Çalışmada, mahallelerdeki yem depoları, ahır ve ağılların neredeyse tamamına yakınının yakılıp, yıkıldığından dolayı geçimini hayvancılıkla sağlayan halkın çoğunun sağ kalan hayvanlarını değerinin altında sattığı belirlendi.



Ayrıca operasyonların olduğu tüm mahallelerde kümes hayvanlarının tamamının öldüğü ve kümeslerin de yıkıldığı tespit edildi. Hayvanların otlatıldığı mera alanlarının halen patlayıcı cisimlerle dolu olduğu endişesine vurgu yapılan çalışmada, hayvan sahiplerinin bu sebeple hayvanlarını otlatmaya götüremediği vurgulandı.

Birçok hayvan enkaz altında kaldı

Sokak hayvanlarının çoğunda yanıkların tespit edildiği sonuçlara göre, operasyonlar sırasında dağlık arazilere kaçmak zorunda kalan birçok hayvanın yasağın kalkması ile tekrar şehir merkezine gelerek hasarlı evlere sığındığı belirtildi.



Ayrıca operasyonlar sırasında ölen birçok hayvanın enkaz yığınları altında kaldığı tespit edildi. Raporda, mahallelerde yaşayan halkın zararlarının karşılanmaması ve bahsi geçen hayvan hastalıklarının önüne geçilememesi durumunda salgın hastalıkların artacağı, halk sağlığının tehlikeye gireceği ve bölge ekonomisinin hızla gerileyeceği vurgulandı.