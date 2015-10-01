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Yüksekova'da Tümen Komutanlığı'na saldırı

Uzun namlularla açılan ateşin ardından bölgede operasyon başlatıldı

01 Ekim 2015 03:31

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na saat 22.30 civarında uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

DHA'nın haberine göre, güvenlik güçleri ateşe anında karşılık verirken, saldırıda bulunan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde gece saat 22.30 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından 3. Piyade Tümen Komutanlığına uzun namlulu silah ve roketatarlarla ateş açıldı. Ateşe güvenlik güçleri anında karşılık verince çatışma çıktı. Silah sesleri ilçe merkezinden de duyulurken, PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı. 

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