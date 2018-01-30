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Yüksekova'da toprağa gömülü 52 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir evin yakınında, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, toprağa gömülü 4 çuval içerisinde 52 kilo eroin ile 100 kalaşnikof mermisi ele geçirildi

30 Ocak 2018 18:01

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde bir evin yakınında, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, toprağa gömülü 4 çuval içerisinde 52 kilo eroin ile 100 kalaşnikof mermisi ele geçirildi.
Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK\'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında güvenlik güçleri, Bölük köyü Çatalca mezrasına operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı arama tarama faaliyetlerinde bir evin yakınında toprağa gömülü 4 çuval içerisinde 52 kilo eroin ile 100 kalaşnikof ele geçirildi. Eroine el koyan güvenlik güçlerinin, bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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