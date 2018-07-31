Yüksekova'da terör tuzağı; asker eşi ve bebeği hayatını kaybetti

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, PKK'nın terör saldırısı amacıyla yola döşediği açıklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, üs bölgesinde görev yapan astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Patlamayla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada "Askeri personel eşinin kullanmış olduğu sivil aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP’nin (El Yapımı Patlayıcı) infilak etti" denildi.

Yüksekova’da, Nurcan Karakaya üs bölgesinde görev yapan astsubay eşini ziyaret gitti. Ziyaretten dönen Karakaya’nın kullandığı araç Susak Deresi mevkisinden geçerken PKK'lılar tarafından döşendiği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada Nurcan Karakaya, hayatını kaybederken, 11 aylık oğlu ağır yaralandı. Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 11 aylık bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karakaya’nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

“31 Temmuz 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullanmış olduğu sivil aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP’nin (El Yapımı Patlayıcı) infilak etmesi sonucu, askeri personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştır. Yaralı bebeğin tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. (DHA)