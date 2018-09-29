T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekova'da terör operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 1 ay önce düzenlenen operasyonda, sağ olarak yakalanan PKK'lı teröristin jandarmada verdiği ifadeler doğrultusunda,  jandarma ve polis ekipleri belirlenen adreslere ortak operasyon düzenledi

29 Eylül 2018 00:41

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, 1 ay önce düzenlenen operasyonda, sağ olarak yakalanan PKK\'lı teröristin jandarmada verdiği ifadeler doğrultusunda,  jandarma ve polis ekipleri belirlenen adreslere ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları  mahkemece tutuklandı.
Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli Köyü\'nde geçen 28 Ağustos tarihinde jandarmanın yaptığı operasyonda sağ yalanan PKK\'lı teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda, ilçe merkezinde bazı kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİ YüksekovaOperasyondaEmniyet MüdürlüğüYüksekovaYürekli KöyüAğustosPKKPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24