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Yüksekova'da tek katlı ev yangında küle döndü

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Musa Geylani'ye ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü

24 Aralık 2017 21:04

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, Musa Geylani\'ye ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Geylani ailesinin yaşadığı ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Yukarı Göveç köyünde, Musa Geylani\'ye ait evde meydana geldi. Tek katlı evden sabah saatlerinde alevler yükseldi. Sobadan sıçrayan alev nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangını fark eden 12 kişilik Geylani ailesi, evden dışarı çıkarken, alevleri gören köylüler de yardıma geldi. Aile üyelerinin ve köylülerin yangını söndürme çabaları sonuçsuz kalınca itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu yangın, alevler altına alındı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev ile içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Musa Geylani, kalacak yer konusunda yetkililerden yardım istedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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