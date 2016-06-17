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Yüksekova’da sokağa çıkma yasağının saati değişti

Ramazanın 10. gününde yasağın saatleri değiştirildi

17 Haziran 2016 13:43

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde kısmi olarak kaldırılan sokağa çıkma yasağının saatleri ramazanın 10. gününde değişti.

Yüksekova’da 13 Mart 2016’da uygulanan ve 30 Mayıs 2016’da kısmi olarak kaldırılan sokağa çıkma yasağının saati değiştirildi. Daha önce 06.00-22.00 saatleri arasında kaldırılan sokağa çıkma yasağını saati 06.00- 23.00 olarak değiştirildi.

Konuyla ilgili Hakkâri Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “Yasağın kısmî olarak kaldırılmasından bugüne geçen süre zarfında mübarek Ramazan ayı münasebetiyle milletimizce kutsal sayılan bu günlerde, vatandaşlarımızın iftar ve sahur vazifeleri ile teravih namazı ibadetlerini daha rahat yerine getirebilmeleri, esnafımızın ve insanımızın yaşamlarını kolaylaştırabilmeleri bakımından görülen lüzum üzerine kısmî zamanlı yasağın 16 Haziran 2016 günü itibariyle Ramazan ayı boyunca akşam saat 23.00 olarak değiştirilmesi Valiliğimizce uygun görülmüştür.”

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