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Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Sokağa çıkma yasağı saati 23.00'ten 24.00'e uzatıldı

Fotoğraf: Arşiv

08 Eylül 2016 01:26

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde uygulanan kısmi zamanlı sokağa çıkma yasağı saati 23.00'ten 24.00'e uzatıldı.

Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

"Kamu düzenine yönelik güvenlik güçlerimizce uygulanan tedbirlerin etkili şekilde sürdürülmesi ve kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi amacıyla 24 Ağustos'ta valiliğimizce ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 26 Ağustos Cuma gününden itibaren, her gün sabah saat 06.00'dan akşam saat 23.00'e kadar olan saatler arasında kısmi zamanlı olarak kaldırılmış, diğer saatler arasında sokağa çıkma yasağının kısmi olarak devam edeceği bildirilmişti. Yasağın kısmi olarak kaldırılmasından bugüne geçen süre zarfında mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle milletimizce kutsal sayılan bu günlerde vatandaşlarımızın bayramlarını daha rahat geçirebilmeleri ve yaşamlarını kolaylaştırabilmeleri bakımından, görülen lüzum üzerine kısmi zamanlı yasağın 07 Eylül itibarıyla 18 Eylül'e kadar akşam saat 24.00 olarak değiştirilmesi valiliğimizce uygun görülmüştür.''

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