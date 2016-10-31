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Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı sona erdirildi

Yasak kararı, 29 Ekim'de alınmıştı

31 Ekim 2016 21:44

Hakkâri Valiliği tarafından, Yüksekova ilçesindeki bazı mahallelerle ilgili cumartesi günü alınan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yüksekova ilçesine bağlı Demirkonak köyü Yumurtaş ve Çukurca mahalleleri, Değerli köyü ile bu köye bağlı Köycük, Yukarı Ölçekli ve Aşağı Ölçekli mahalleleri, Yoncalık köyü Beşbulak mahallesi, Serindere köyü Yukarı Güveç mahallesi, Aşağı Uluyol köyü ile bu köye bağlı Yukarı Uluyol mahallesi ve Kısıklı köyü Aşağı Güveç Mahallesinde 29 Ekim 2016 günü saat: 22.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, söz konusu köy ve mahallelere giriş çıkışlar da yasaklanmıştı.

"31 Ekim 2016 günü saat 17.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olup, vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz."

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