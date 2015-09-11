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Yüksekova’da sokağa çıkma yasağı kalktı

Dün gece 23.30'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün sabah 07.00'de kaldırıldı

11 Eylül 2015 12:08

Hakkari Yüksekova'da dün gece saat 23.30'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu sabah saat 07.00'da kaldırıldı.

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi için dün gece ilan ettiği sokağa çıkma yasağını, bu sabah saat 07.00 itibarıyla kaldırdığını duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Yüksekova ilçesinde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilmesi için  5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, Yüksekova ilçe merkezinde 10 Eylül 2015 günü saat 23.30’dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma ve ilçe merkezine giriş çıkış yasağı kararı alınmıştı. Yüksekova ilçemizde yapılan çalışmalar sonucunda huzur ve asayiş ortamının tekrar sağlanması üzerine 11 Eylül 2015 Cuma günü saat 07.00’den itibaren sokağa çıkma ve ilçe merkezine giriş çıkış yasağı kaldırılmış olup, vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz.”

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