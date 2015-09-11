Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde bugün saat 23.30'dan ikinci bir duyuruya kadar ilçede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Yüksekova İlçesinde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilmesi için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, İlimiz Yüksekova İlçe merkezinde 10 Eylül 2015 günü saat 23.30’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, ilçe merkezine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"