Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı genişletildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli Köyü ve Çimenli Mezrası'nda saat 20.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

13 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen Yüksekova'da bir köy ve bir mezraya daha giriş çıkışlar yasaklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Yüksekova İlçe merkezinde artan terör olayları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan kamu düzeni, huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilmesi için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 13.03.2016 tarihinden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu kapsamda halen devam eden operasyonel faaliyetler esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının Yüksekova İlçe merkezinden çevre köy ve mezralara kaçması sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan kamu düzeni, huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilmesi için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, ilimiz Yüksekova İlçesi'ne bağlı Vezirli Köyü ve Çimenli Mezrası'nda da 30 Mart 2016 günü saat 20.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, Vezirli Köyü ve Çimenli Mezrası'na giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır."