Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı, Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak, Bakırlı mahalleleri ve Dağdibi mezrasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, ilimiz Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı, Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak, Bakırlı mahalleleri ve Dağdibi mezrasında 18 Eylül 2016 günü saat: 03.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, giriş-çıkışlar yasaklanmıştır."