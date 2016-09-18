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Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı

"Kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla..."

18 Eylül 2016 21:42

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı, Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak, Bakırlı mahalleleri ve Dağdibi mezrasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada,  şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, ilimiz Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı, Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak, Bakırlı mahalleleri ve Dağdibi mezrasında 18 Eylül 2016 günü saat: 03.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, giriş-çıkışlar yasaklanmıştır."

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