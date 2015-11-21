Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı

Hakkâri Valiliği, Yüksekova ilçesinde saat 20.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 'İlimiz Yüksekova İlçesinde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilmesi için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, İlimiz Yüksekova İlçe merkezinin tamamında 20 Kasım 2015 günü saat 20.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlçe merkezine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır' denildi.