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Yüksekova'da sokağa çıkma yasağının ardından çatışmalar başladı

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Yüksekova'dan top sesleri geldiğini söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

27 Ağustos 2015 03:22

Hakkari Valiliği'nin saat 23.30'da ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ardından, Yüksekova ilçesinde çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Hakkari Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, artan terör olayları nedeniyle ikinci bir emre kadan 26 Ağustos Çarşamba günü saat 23.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

 

Eski Kışla ve Orman mahallesinde çatışma

 

Sokağa çıkma yasağının ardından ilçede şiddetli çatışmaların yaşandığı ve bir kişinin ağır yaralandığı ifade edildi.

www.yuksekovagundem.com'un haberine göre, ilk olarak Eski Kışla mahallesinde çatışma çıktığını, şiddetli patlama seslerinin geldiği  aktarıldı.

Çatışmaların Eski Kışla ve Orman mahallesinde yoğunlaştığını bildiren Yüksekovahaber, polisin zırhlı araçlarla mahalleyi çevrelediğini yazdı.

Mahallede İbrahim Akdoğan isimli yurttaşın evine roket isabet ettiği ve 1 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İlçede binlerce kişinin sokağa çıkma yasağına rağmen sokağa çıkarak gürültü eylemi yaptığını, birçok kişinin de çatışma bölgesine gittiğini duyurdu.

 

Pervin Buldan: Top sesleri, tencere ve tava sesleri birbirine karışmış

 

HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ise kişisel twitter hesabından, "Geverle görüştüm.Top  sesleri ile tencere, tava sesleri birbirine karışmış" ifadelerini kullandı.

 

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hakkariyüksekovasokağa çıkma yasağı

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