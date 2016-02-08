Yüksekova'da bir polis memuru şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde silahlı saldırıya uğrayan sivil giyimli polis memuru şehit oldu.

Radikal'in haberine göre; akşam saatlerinde Yüksekova ilçe merkezindeki 23 Nisan Caddesi üzerinde bulunan Ak İşmerkezi'nden çıkan sivil giyimli polis memuru silahlı saldırıya uğradı.

Kanlar içinde yere yığılan polis olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamayarak şehit oldu. Polis olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, saldırıyı yapanların yakalanması için operasyon başlatıldı.