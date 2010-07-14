-YÜKSEKOVA'DA SİLAHLI SALDIRI YÜKSEKOVA (A.A) - 14.07.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli bir uzman çavuş, ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, sabah 07.30 sıralarında Yüksekova 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Yasin Ak (33), Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir otelin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Ak, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzman Çavuş Ak, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Osmaniye nüfusuna kayıtlı olduğu bildirilen Ak'ın cenazesinin, yapılan otopsinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi. Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.