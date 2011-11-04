-Yüksekova'da silahlı saldırı: 2 yaralı YÜKSEKOVA (A.A) - 04.11.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda, 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı. Sabah erken saatlerde Güngör Mahallesi'ndeki evinden çıkan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.G, Özgürlük Meydanı'nda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, polis memuru S.G. ile yoldan geçen bir vatandaş yaralandı. Hakkari Valisi Muammer Türker, hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını belirtti.