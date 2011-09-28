-Yüksekova'da silahlı saldırı: 1 Ölü HAKKARİ (A.A) - 27.09.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, öğretmen eşini ziyarete gelen kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayda bir kadın öğretmen yaralandı. Hakkari Valisi Muammer Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde 2'si kadın 3 kişinin kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradığını, saldırıda Yüksekova'ya atanan öğretmen eşini ziyarete gelen kişinin yaşamını yitirdiğini, çiftin yanında bulunan ve Yüksekova Halk eğitim merkezinde görev yapan bir kadın öğretmenin de yaralandığını bildirdi. Yaralı öğretmenin Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayın ardından ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı.