T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekova'da silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda silah mühimmat ve el bombaları ele geçirildi

07 Ocak 2018 17:21

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda silah mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Yüksekova\'ya bağlı Dağlıca Köyü\'nde bir eve yaptığı operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
\"7 Ocak 2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Dağlıca Köyü\'nde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentileri ile işlettiği bakkalda yapılan aramada; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1160 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet el bombası, 22 adet G-3 piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet HK-23 makineli tüfek mayonu,1 adet doçka mühimmatı atmak için yapılmış boru tipi düzenek ve 1150 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ YüksekovaHakkari ValiliğiYüksekovaDağlıca KöyüAçıklamadaOcakAK47 KalaşnikofKalaşnikofG3HK23Olayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24