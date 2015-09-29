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Yüksekova'da sandıklar taşınacak

HDP'li Fikret Turgut, karara itiraz edeceklerini söyledi

29 Eylül 2015 01:40

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Seçim Kurulu tarafından köylerdeki sandıkların ilçe merkezine taşınması kararı alındı. HDP İlçe Seçim Komisyonu Sözcüsü Fikret Turgut, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Sandıkların taşınması ile Yüksekova’nın birçok köyünde sandık kurulamayacak, ilçe merkezinde ise sadece 12 okulda oy kullanılabilecek. Sandık kurulamayan köylerde yaşayan seçmenler ise İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen köylerde oy kullanabilecek. 69 bin 331 seçmenin bulunduğu ilçede toplam 223 sandık kurulacak.

İlçe Seçim Kurulu'nun kararına tepki gösteren HDP İlçe Seçim Komisyonu Sözcüsü Fikret Turgut, partisinin oylarının azalması için böyle bir kararın alındığını ileri sürdü. Turgut, karara itiraz edeceklerini söyledi.

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