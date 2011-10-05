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Yüksekova'da roketatarlı saldırı YÜKSEKOVA (A.A)

05 Ekim 2011 00:46

-Yüksekova'da roketatarlı saldırı YÜKSEKOVA (A.A) - 04.10.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, ''Polis servisine yönelik roketatarlı saldırıda, merminin bir vatandaşın evine isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu'' dedi.  Özeren, yaptığı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisleri TOKİ'deki lojmana taşıyan servis aracına, Esenyurt Mahallesi yakınlarında, terör örgütü PKK üyelerince roketatarlı saldırı düzenlendiğini belirterek, ''polis servisine yönelik roketatarlı saldırıda, merminin bir vatandaşın evine isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu'' dedi.  Merminin isabet ettiği odada, kimsenin bulunmaması nedeniyle ölen ya da yaralananın olmadığını ifade eden Özeren, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını kaydetti.

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