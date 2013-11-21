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Yüksekova'da polis müdahalesi

Hakkari'de gösteri düzenleyen gruba polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti

21 Kasım 2013 02:49

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırından Türkiye'ye yasadışı yollardan geçmeye çalışan gruba yapılan müdahale sonucu Suriye uyruklu 3 kişinin ölmesini protesto etmek isteyen 50 kişilik bir grup, Eski Cezaevi Kavşağı'nda bir araya geldi.
Uyarıya rağmen dağılmayan grup, polise taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. Polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunduğu grup, ara sokaklara dağıldıktan sonra Yüksekova-Şemdinli karayolunda yeniden toplandı.
Bu arada çatışmalar sırasında okuldan çıkan bazı çocuklar ile velilerin tedirgin olduğu dikkati çekti.
Gazdan etkilenen ve astım hastası olduğu belirtilen bir genç kız da sokakta baygınlık geçirdi. 
Vatandaşlar tarafından bir iş yerine alınan ve daha sonra kendine gelen genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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