T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekova’da polis ile YDG-H arasında çatışma: 2 kişi hayatını kaybetti

Hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için operasyon başlatıldı

03 Kasım 2015 17:09

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde polis ile PKK’nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Radikal’in haberine göre, daha önce ilçe merkezinde açılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması için polis operasyon başlattı. Ara sokaklarda YDG-H operasyonlara engel olmak isterken çatışma çıktı. Çatışmada silahla yaralanan Çetin Dara ve Doğan Doğma kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kepenklerin kapandığı ilçe merkezinde gerginlik sürüyor.

 

 

ETİKETLER

yüksekovaçatışmaoperasyonhakkarihendek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24