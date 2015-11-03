Yüksekova’da polis ile YDG-H arasında çatışma: 2 kişi hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde polis ile PKK’nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Radikal’in haberine göre, daha önce ilçe merkezinde açılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması için polis operasyon başlattı. Ara sokaklarda YDG-H operasyonlara engel olmak isterken çatışma çıktı. Çatışmada silahla yaralanan Çetin Dara ve Doğan Doğma kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kepenklerin kapandığı ilçe merkezinde gerginlik sürüyor.