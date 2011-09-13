Yüksekova'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi

T24 - Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde pazar akşamı ateş altında kalarak hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Van'da yapılan otopsinin ardından Şemdinli ilçesine gönderildi. Cenazelerin Yüksekova'dan geçişi sırasında yaklaşık 3 bin kişi karşılamaya gitti. Polisle göstericiler arasında gerginlik çıktı.







Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Dağ Komando Taburu ve Personel Lojmanları'na, uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla aynı anda ateşe başlayıp, saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerle, güvenlik güçleri arasında pazar akşamı çatışma çıktı.



2 saat süren çatışmalarda, ilçe savaş alanına dönerken, polis memuru Mustafa Eyüp Darendelioğlu ile jandarma er Serkan Duman şehit düştü. Polis memuru Darandelioğlu ve Jandarma Er Duman'ın cenazeleri dün Van'da yapılan törenin ardından memleketlerine gönderilirken, Ateş altında kalarak yaşamını yiteren 14 yaşındaki Osman Ertaş, Necdet Güreli ve amcasının oğlu Tayyar Güreli'nin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Van'a gönderildi.

3 bin kişi karşıladı



Van'daki otopsileri tamamlanan 14 yaşındaki Osman Ertaş, Necdet Güreli ve amcasının oğlu Tayyar Güreli'nin cenazeleri toprağa verilmek üzere bugün Şemdinli İlçesi'ne gönderildi.



Van Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Şemdinli'ye giden cenazeleri aynı güzergah üzerinde bulunan Yüksekova İlçesi'nde yaklaşık 3 bin kişi karşıladı. Kepenklerin de kapatıldığı Yüksekova'da sloganlar atarak yürüyen kalabalık, bu sırada ateş altında kalarak hayatını kaybedn Ertaş, Necdet ve Tayyar Güreli'nin de fotoğraflarını taşıdı.



Kalabalık, Şemdinli Yolu üzerinde cenaze aracını durdurararak, burada 5 dakikalık oturma eyleminde bulundu. Oturma eyleminin bitmesi üzerine canezeler, Şemdinli'ye gitmek üzere yola çıkarken, kalabalığın bir bölümü caneze konvoyu ile yola devam etti, bir bölümü ise dağıldı. Yaklaşık 60 kişilik bir grup ise dağılmayarak ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Olaylar çıktı



Bu grubun ilçe merkezine doğnu yürümesine polis izin vermedi. Polisin dağılın uyarısına göstericilerin taş, molotof atarak karşılık vermesi üzerine olaylar çıktı. Polis göstericileri basınçlı su ve gözyaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştı. Başlayan olaylar Cengiz Topel Caddesi ile sokak aralarında devam ederken, ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı.



