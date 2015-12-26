T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekova’da polis aracına bombalı saldırı

Saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi

26 Aralık 2015 13:02

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Cuma akşam saatlerinde Göngür Mahallesi’nde, ilçedeki cadde ve sokaklarında geniş güvenlik önlemi alan polis, hendek kazmaya gittiği belirtilen kepçeyi takip ederek operasyon yaptı. Operasyon düzenleyen polisin zırhlı aracını geçişi sırasında PKK’lı olduğu iddia edilen kişiler, menfeze yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlattı. 

Meydana gelen patlamada, zırhlı araçta hasar meydana gelirken, çevredeki bazı evlerin camları kırıldı. Saldırıda ölen ve yaralananın olmadığı. Kepçenin bulunması için çalışma yapıldığı belirtildi.

ETİKETLER

hakkariyüksekovabombalı saldırıpolishendekpkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24