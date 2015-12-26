Yüksekova’da polis aracına bombalı saldırı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Cuma akşam saatlerinde Göngür Mahallesi’nde, ilçedeki cadde ve sokaklarında geniş güvenlik önlemi alan polis, hendek kazmaya gittiği belirtilen kepçeyi takip ederek operasyon yaptı. Operasyon düzenleyen polisin zırhlı aracını geçişi sırasında PKK’lı olduğu iddia edilen kişiler, menfeze yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlattı.

Meydana gelen patlamada, zırhlı araçta hasar meydana gelirken, çevredeki bazı evlerin camları kırıldı. Saldırıda ölen ve yaralananın olmadığı. Kepçenin bulunması için çalışma yapıldığı belirtildi.