-Yüksekova'da PKK operasyonu: 7 gözaltı YÜKSEKOVA (A.A) - 25.01.2012 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yüksekova Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nce yürütülen bir soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde bazı adreslere operasyon düzenlediğini söyledi. Özeren, operasyonda, terör örgütünün gençlik yapılanması içinde olduğu değerlendirilen 7 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alının zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.