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YÜKSEKOVA'DA PİKNİK TÜPÜ PATLADI HAKKARİ (A.A)

05 Şubat 2011 21:09

-YÜKSEKOVA'DA PİKNİK TÜPÜ PATLADI HAKKARİ (A.A) - 05.02.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir evde, piknik tüpünün patlaması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 odalı bir evde eşi ve 3 çocuğu ile yaşayan Cerya Düzen, mutfakta yemek pişirdiği sırada piknik tüpü patladı. Patlama sonucu Cerya Düzen ile mutfakta bulunan eşi Enver, çocukları Ender, Nalin ve Berfin Düzen çeşitli yerlerinden yaralandı. Komşuları tarafından evden çıkartılan yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlamanın ardından çıkan ve itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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