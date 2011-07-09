-YÜKSEKOVA'DA PATLAMA YÜKSEKOVA (A.A) - 09.07.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dört gün önce iki uzman çavuşun şehit edildiği caddede meydana gelen patlamada, bazı binalarda küçük çaplı hasar oluştu. Alınan bilgiye göre, Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli uzman çavuşlar Yahya Karakaya ile Murat Özkozanoğlu'nun 5 Temmuzda uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit edildiği Necip Zeydan Caddesi'nde, gece saatlerinde patlama oldu. Can kaybının yaşanmadığı patlamada, çevredeki bazı binalarda küçük çaplı hasar oluştu. Patlamanın ardından olay yerine gelerek, caddeyi trafiğe kapatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede, patlamanın, ses bombası olduğu tahmin edilen düzeneğin infilak etmesi sonucu meydana geldiğini belirleyen polis ekipleri, olay yerinden topladığı delilleri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.