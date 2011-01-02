-YÜKSEKOVA'DA PATLAMA VAN (A.A) - 02.01.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 21. Jandarma Sınır Tugayı Komutanlığı yakınlarında bir ses bombasının patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçenin İpekyolu Caddesi 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı yakınlarındaki Karayolları 117 Şube Şefliği önünde kar altına gizlenmiş bomba 15:50 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Ses bombası olduğu tahmin edilen patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen ve yaralanan olmazken, olay yerinde park halinde bulunan bir aracın ön camları kırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerine başladı. Başlatılan soruşturma sürüyor.