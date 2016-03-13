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Yüksekova’da patlama; 4 yaralı

Yaralılar arasında Jinha muhabiri Gülfidan Ataman da bulunuyor

13 Mart 2016 20:46

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Orman Mahallesi’nde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. İlçe çevresindeki yüksek tepelere helikopterlerle asker indirildi.

Sokağa çıkma yasağının bugün saat 22.00’da başlayacağı Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nin Orman Mahallesi’nde patlama meydana geldi. Patlamada aralarında ’Jinha’ (Kadın Haber Ajansı) muhabiri Gülfidan Ataman’ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Mahalle sakinleri patlamanın mahalleye düşen havan mermisinden kaynaklandığını öne sürdü. Yüksekova’da hava hareketliliği görüldü. Yüksekova Tümen Komutanlığı’ndan havalanan helikopterlerle ilçenin çevresinde bulunan tepelere asker indirildi.

Bazı vatandaşların, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Yüksekova'dan ayrıldığı görüldü.

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