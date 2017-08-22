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Yüksekova'da patlama: 2 asker yaralı

Askerlerinin durumunun ağır olmadığı belirtildi

22 Ağustos 2017 19:07

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çobanpınar köyünde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "22.08.2017 günü İlimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar Köyü’nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP’nin infilak etmesi sonucu 2 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı personeller sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 

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